Massive Verkehrsprobleme in Ratingen CDU-Politiker fordern rasche Lösungen bei S6 in Ratingen

In ihren gemeinsamen Schreiben formulieren die Bundestagsabgeordneten klare Forderungen an den Vorstand der Deutsche Bahn AG und Bundesminister Dr. Volker Wissing. Taktverdichtung des Schienenersatzverkehrs: Eine sofortige Prüfung und Umsetzung einer Taktverdichtung der Ersatzbusse und der bestehenden Schnellbusverbindung SB 19 von Heiligenhaus nach Essen-Hauptbahnhof; Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens: Das Eisenbahn-Bundesamt muss den Prozess deutlich beschleunigen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden; Maximale Projektbeschleunigung: Die Deutsche Bahn AG muss alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Wiederherstellung der Strecke zu beschleunigen; Vorziehen weiterer Ertüchtigungsmaßnahmen: Zusätzliche Sanierungen und Modernisierungen entlang der Strecke und an Haltepunkten müssen sofort geplant und durchgeführt werden, um künftige Sperrungen und Einschränkungen zu vermeiden; Zuverlässigkeit des Schienenersatzverkehrs: Verbesserung der Zuverlässigkeit und Planbarkeit des Schienenersatzverkehrs, um den Pendlern eine stabilere Alternative zu bieten; Schaffung der technischen Voraussetzungen am Bahnhof Hösel, damit der intakte Gleisabschnitt in Richtung Düsseldorf genutzt werden kann und die Schienenanbindung während der mehr als zweijährigen Bauzeit zumindest in eine Richtung gewährleistet wird (zugleich: Verkürzung der Strecke, für die ein Schienenersatzverkehr benötigt wird.)