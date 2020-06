Kommunalwahl : CDU nominiert Heinz-Peter Schreven als Spitzenkandidaten

Die CDU Heiligenhaus hat jetzt ihre Kandidaten für die Kommunahlwahl im September nominiert. Dabei setzt die CDU auf eine Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Gesichtern.

(RP) Die CDU stimmte sich bei der Auftaktveranstaltung in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums auf die Kommunalwahl am 13. September ein und nominierte den stellvertretenden Bürgermeister Heinz-Peter Schreven als Spitzenkandidaten.

Eins war den Teilnehmern an diesem Abend schnell klar. Die gute Stimmung ließen sich die Mitglieder der CDU Heiligenhaus trotz Corona-Einschränkungen und Maskenpflicht nicht nehmen. Der Vorsitzende Frank Jakobs blickte auf die besonderen Ereignisse der letzten Wochen und stellte die Stärke dieser Stadt, das Miteinander, die gegenseitige Rücksichtnahme und auch die Kreativität im Umgang mit dem Virus in den Mittelpunkt seiner Rede. „In Heiligenhaus achtet man aufeinander“, stellte Jakobs fest. Dennoch machte er deutlich, dass neben der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen auch die Probleme bei der Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden müssten.

„Die Erfolge der Vergangenheit sind sichtbar. Ausruhen können wir uns deswegen aber nicht, wir müssen mit Leidenschaft und Engagement die Entwicklungen in unserer Stadt vorantreiben und sie noch lebenswerter und liebenswerter machen“, schwor Heinisch die Mitglieder auf den anstehenden Wahlkampf ein. Gemeinsam möchte Hendele endlich den A44 Anschluss zu Ende bringen. Auch die Prüfung eines Bahnanschlusses durch das Angerbachtal thematisierte der Landrat. Hendele, der auch Chef der Kreispolizeibehörde ist, sprach zudem über die aktuelle Serie von Brandstiftungen in Heiligenhaus, die er sehr bedauere. „Unsere Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Ergreifung der Täter“, versicherte Hendele.

Am Abend wurden die 16 Wahlkreiskandidaten und die Kandidaten der Reserveliste nominiert. Die CDU Heiligenhaus wird sich nun auf den Wahlkampf vorbereiten. „Wegen Corona werden wir einen anderen Wahlkampf als bisher erleben“, prophezeit Jakobs. „Wir planen derzeit ohne unsere traditionellen Informationsstände vor der Sparkasse oder dem Wochenmarkt.“ Auch Gespräche an der Haustür werden wohl in diesem Jahr kaum zu verantworten sein. „Somit werden wird der Kontakt mit unseren Wählerinnen und Wählern überwiegend über die digitalen Medien suchen, und hier sind wir gut aufgestellt und vernetzt“, so der Vorsitzende Jakobs.