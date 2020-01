Politik : CDU: Kinderspielplätze brauchen Sonnenschutz

Ratingen Die Fraktion erwartet von der Stadt Vorschläge.

(RP) Es war heiß in den letzten Sommermonaten. Deshalb schlägt die CDU-Fraktion vor, die vielen, schönen Kinderspielplätze in Ratingen mit ausreichendem Sonnenschutz auszustatten und stellt einen entsprechenden Antrag.

Viele Kitas in Ratingen verfügen bereits über Sonnenschutz über Sandkasten und Co.. „Dieser Bedarf besteht auch bei Kinderspielplätzen – und zwar über den Spielgeräten“, sagt Meike Paprotta-Kübler, sachkundige Bürgerin der CDU-Fraktion.

Allerdings mussten aufgrund von Sturmschäden und Schädlingsbefall an einigen Spielplätzen – wie etwa am Hohen Schoppen – in den vergangenen Jahren Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Es sind neue Bäume gepflanzt worden, doch entwickeln diese noch keine schattenspendende Wirkung. „Deshalb schlagen wir weiter vor, an diesen Kinderspielplätzen kurzfristig Beschattungsanlagen durch Sonnensegel oder vandalismusresistente Holzpergolen anzubringen“, erklärt auch Stefan Heins, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Zur Information der Bürger sollen die Spielplätze mit besonders großen Schattenzonen im Internet gesondert ausgewiesen werden.