Heiligenhaus Ehrenamt soll an Schulen mehr Gewicht bekommen

Der Personalmangel im Schulsystem wirkt sich auch auf das Freizeitangebot der Schulen und damit auf das Lernen der Kinder und Jugendlichen über den Lehrplan hinaus aus. „Das Ehrenamt kann hier eine wichtige Lücke schließen. Das bisherige Angebot ehrenamtlicher Aktivitäten reicht landesweit von Spiele AG, Trendsportarten über Werken bis hin zu stundenweisen Praktika in regionalen Unternehmen. Auch an den Heiligenhauser Schulen wird diese Möglichkeit bereits genutzt.“ So die Erfahrung der CDU am Ort. Sie möchte diese Form des Ehrenamts mit Hilfe einer Plattform ausbauen. Im Ausschuss Bildung und Sport wird die Initiative diskutiert.