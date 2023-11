Heiligenhaus Florian Genbrok ist neuer Chef des CDU-Stadtverbands

Der langjährige Stadtverbandsvorsitzende der CDU Heiligenhaus, Frank Jakobs, übergab bei der Jahreshauptversammlung im Ratskeller den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter Florian Genbrok. „Mit ihm haben wir der Mitgliederversammlung einen langjährig erfahrenen und dennoch vergleichsweise jungen Kommunalpolitiker als neuen Stadtverbandsvorsitzenden vorgeschlagen, der es versteht, Menschen zusammenzuführen und für ein gemeinsames Engagement in der Sache zu begeistern“, so Jakobs. In der Mitgliederversammlung herrschte Einigkeit und die Mitglieder folgten einstimmig dem Vorschlag des vorherigen Parteivorstandes