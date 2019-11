Anlage im Hefelmannpark : CDU fordert zügigen Bau des Wasserspielplatzes

Im Hefelmannpark soll der neue Wasserspielplatz angelegt werden. Die CDU hofft, dass er im Sommer fertig ist. Foto: RP/CDU Heiligenhaus

Damit das Projekt rechtzeitig fertig wird, sollen die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden.

(RP) Kommt nächstes Jahr ein Wasserspielplatz in den Hefelmannpark? Das jedenfalls hofft die CDU Fraktion. Sie erwartet von der Verwaltung nun kurzfristig die Umsetzungspläne zum Bau des Wasserspielplatzes in 2020.

Dafür hatte die CDU in den Haushaltsberatungen zu Beginn des Jahres die Einrichtung eines Wasserspielplatzes auf den Weg gebracht. „50.000 Euro haben wir für die Einrichtung eines solchen Spielplatzes zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung im kommenden Sommer hat für uns eine hohe Priorität“, so Frank Jakobs, Vorsitzender der CDU. „Bei der Weiterentwicklung unsere Spielplatzkonzeptes kommen wir leider nur schleppend weiter“, so Jakobs. „Das ärgert uns sehr, auch wenn die Gründe dafür berechtigt erscheinen und nachvollziehbar sind. Das hilft jedoch unseren Kindern nicht wirklich“, so Jakobs, selbst zweifacher Vater.

Aus diesem Grund sei entschlossenes Handeln gefragt, damit die dafür erforderlichen Fachunternehmen bei der aktuellen Auftragslage schnell beauftragt werden könnten. „Viele jungen Eltern haben sich in der Heiligenhauser CDU für die Einrichtung einer Wasserspielfläche stark gemacht und sehen hier eine wichtige Notwendigkeit der Freizeitgestaltung für unsere Stadt“, so Stefan Propach, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU Heiligenhaus. Viele Eltern führen insbesondere an den Wochenenden in die Nachbarstädte, um an den dortigen Spielflächen zu verweilen und ihren Kindern ein abwechslungsreiches Spielangebot zu ermöglichen. „Da haben wir in in unserer Stadt definitiv Nachholbedarf“, so Propach.

„Heiligenhaus braucht zentrale und attraktive Leuchtturmspielplätze, insbesondere auch mit idealen Rahmenbedingungen für die Eltern“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Es komme heute nicht nur auf das tollste Spielgerät an, sondern ein Spielplatz sei für viele Familien auch ein Treffpunkt.