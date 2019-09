Ratingen : CDU gibt Startschuss für den Wahlkampf

Amtsinhaber und Bürgermeister-Kandidat Klaus Pesch bekam in der Stadthalle breite Unterstützung.

Am 13. September 2020 werden die Karten bei der Kommunalwahl ganz neu gemischt: Geht es nach der CDU, so hat man gleich mehrere Trümpfe in der Hand. Da ist Amtsinhaber Klaus Konrad Pesch, der auf dem Ticket der Christdemokraten fährt und den Sieg als Bürgermeister-Kandidat holen soll. Und da ist eine Erfolgsbilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Ratingen steht gut da – finanziell, aber auch mit Blick auf die Infrastruktur.

Längst vergessen ist der Coup bei der vergangenen Kommunalwahl. Damals hatten CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP einen gemeinsamen Kandidaten aus dem Hut gezaubert: Klaus Konrad Pesch. Diesmal ist eben alles anders: Und so zählte der Jurist und Diplom-Kaufmann bei der Mitgliederversammlung in der Stadthalle auf, was vor allem mit Hilfe der Christdemokraten bereits umgesetzt wurde – und zwar eine ganze Menge, nämlich rund 80 Prozent der verabredeten Maßnahmen. Pesch kündigte weitere Anstrengungen mit Blick auf verfügbare Plätze im Offenen Ganztag (OGS) an und die Baumaßnahme auf dem Sportplatz an der Schwarzbachstraße, der als letzter der zu sanierenden Bewegungsflächen an die Reihe kommt.