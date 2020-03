Ratingen : CDU-Fraktion will Arbeitslosenzentrum erhalten

CDU-Fraktion will Arbeitslosenzentrum erhalten

Ratingen (kle) Das Arbeitslosenzentrum ZAR steht – wie bereits berichtet – vor dem Aus. „Wir wollen das auf jeden Fall verhindern und möchten, dass die Stadt Ratingen die dafür notwendige Fördersumme von 15.600 Euro für das kommende Haushaltsjahr bereitstellt“, erklärt CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.

Zum Hintergrund: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW wird im Jahr 2021 das Förderprogramm für die Arbeitslosenzentren zu Gunsten des Förderprogramms der Erwerbslosenberatungsstellen einstellen. Dann würde es im Kreis Mettmann nur noch in Velbert eine solche Einrichtung für arbeitslose Menschen geben.

Das Ratinger Arbeitslosenzentrum ZAR gehört zum Sozialzentrum, das vom SkF in Kooperation mit der Diakonie betrieben wird. „Seit Jahren gibt es hier erfolgreich Angebote für Menschen ohne Arbeit, um sie zu beschäftigen und an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen“, weiß auch CDU-Ratsfrau Margret Tombers.

Das ZAR bietet ein niederschwelliges Beratungsangebot und gilt außerdem als Ort der sozialen Integration. „Die Schließung des Arbeitslosenzentrums in Ratingen würde also eine nicht zu kompensierende Angebotslücke verursachen“, merkt Vielhaus an.