Heiligenhaus: CDU fordert Lärm-Messung an der neuen A 44

Heiligenhaus Anwohner klagen über starke Geräuschentwicklung.

Die offizielle Eröffnung des A44-Teilstücks zwischen Velbert und Heiligenhaus-Hofermühle ist nun rund einen Monat her. Viele Heiligenhauser befürworten die Autobahn und fordern nun eine schnelle Fertigstellung bis zum Autobahnkreuz Ost in Ratingen.

Die Geräuschentwicklung empfinden die Anwohner nach eigenen Angaben als starke Beeinträchtigung und berichten, dass der Lärm auch bei geschlossenen Fenstern bis in die Wohnräume dringt. Die Anwohner der kleinen Stichstraße unlängst der neuen Autobahnausfahrt an der Ratinger Straße in Hofermühle klagen weniger über direkten Lärm von der Autobahntrasse, sondern über verstärkten Lärm durch Beschleunigungsvorgänge beim Auffahren, durch den An- und Abfahrverkehr an der Ampel des Ausbauendes sowie durch vermehrtes lautes Hupen an den Ampeln der L156.