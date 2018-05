Ratingen: CDU bietet eine Wallfahrt an

Ratingen Treffpunkt für den Rundgang ist an der Kirche St. Peter und Paul.

Treffpunkt für den heimatgeschichtlichen Rundgang ist an der Peter- und Paul- Kirche in Ratingens Innenstadt. Hans Müskens, bekannter Heimatforscher und Kirchenhistoriker, führt bei dem etwa eineinhalbstündigen Pilger-Rundgang zu den sieben Standorten von Kreuzen und Kapellen. Dieser noch heute mit neuzeitlichen Abänderungen vorhandene Pilgerweg bot und bietet gewissermaßen eine der seit mehreren Jahrhunderten bekannten Wallfahrt nach Rom zu den dortigen sieben Hauptkirchen nachempfundene Ausgabe im Heimatformat vor Ort an. Bei dem Rundgang wird die Bedeutung der hiesigen Standorte als Glaubenszeichen vorgestellt und eine Zeitreise in die Stadtgeschichte angeboten.