Ratingen: Vorspielen für große Rolle am Blauen See

Vorspielen für große Rolle am Blauen See

Ratingen Theater Concept hatte gestern zum Casting für das neue Stück auf der Naturbühne am Blauen See ins Stadttheater eingeladen.

Wenn Michel aus Lönneberga seine Scherze treibt, sind seine Eltern am Rande der Verzweiflung. Denn dem blonden Jungen vom Hof Katthult im schwedischen Småland fallen die unglaublichsten Dinge ein. Die Geschichten rund um den Jungen und seine Familie von Astrid Lindgren kennt fast jeder. Und wer sie noch nicht kennt, kann sie sich ab dem Pfingstwochenende auf der Naturbühne am Blauen See anschauen. Denn in dieser Saison steht eben jener „Michel aus Lönneberga“ auf dem Programm.