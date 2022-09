Heiligenhaus : Bleibergstraße: Feuerwehr löscht Carport-Brand

Heiligenhaus Feuerschein nahe dem Panoramaradweg: Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, kurz nach fünf Uhr.

(RP/köh) Anwohner von Bleibergstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße hatten ein großes Feuer aus einem Waldstück am Panoramaradweg gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten auf der Anfahrt zur Einsatzstelle ebenfalls den Feuerschein sehen. Ein großer Carport an der Bleibergstraße brannte, gelegen unterhalb der Brücke des Panoramaradwegs. Das meldet die Feuerwehr. So lief der Einsatz: Von drei Seiten, über die Brahmsstraße, die Bleibergstraße und die Gerhart-Hauptmann-Straße, rückten die Einsatzkräfte an und leiteten die Brandbekämpfung ein. Sie gingen mit drei Strahlrohren vor. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Ein Übergreifen auf den Wald sowie Wohngebäude, verhinderte die Feuerwehr. Der Carport war einsturzgefährdet. Deshalb kam zur weiteren Suche nach Glutnestern eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Schon vor der Nachkontrolle, geplant für 10 Uhr, alarmierte die Leitstelle erneut. Am Brandort sollte es leichte Rauchentwicklung geben. Ein Löschfahrzeug rückte daraufhin aus.