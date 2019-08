Kreis Mettmann : Caritasverband informiert über Arbeit in der Altenpflege

Caritasverband informiert über Arbeit in der Altenpflege

(RP) Regelmäßig bietet der Caritasverband im Altenstift in Mettmann-Süd allen Interessierten aus dem gesamten Kreis Mettmann praxisnahe Informationen zur Berufsfeld Altenpflege an. Beim letzten Infotag folgten etwa 25 Besucherinnen der Einladung, um den Beruf Altenpflege besser kennenzulernen.

Die Interessierten erfahren, was die Arbeit in der Altenpflege ausmacht und welche Wege und Zugangsvoraussetzungen bestehen. Voraussetzungen für den Beruf sind natürlich nicht nur formal und fachlich, sondern erst einmal persönliche. Die Caritas-Fachkräfte gehen in kurzen Einzelgesprächen auf die Fragen der Teilnehmenden ein.