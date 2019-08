Verband : Caritasverband wird 50 Jahre alt

Die Kreisorganisation hat im Jubiläumsjahr noch sehr viel vor.

„Wir haben für die kommenden Monate noch viel vor,“ sagt Michael Esser. „Für September konnten wir die Berliner Compagnie, mit dem Theaterstück Die Sehnsucht nach dem Frühling zum Thema Flucht und Vertreibung nach Ratingen holen. Im November setzen wir uns in einer Podiumsdiskussion mit dem Thema Wohnungsnot auseinander. Und im Dezember laden wir herzlich zur Vernissage der Kunstausstellung ,Grenzenlos’ mit Bildern von Menschen mit Grenzerfahrung durch Flucht oder Sucht in die Pumpstation nach Haan ein.“

Aber auch die multikulturelle Musikveranstaltung „one-world-day“ in Kooperation mit der Musikschule Mettmann oder der Caritas-Sonntag im gesamten Kreis bieten allen Interessierten die Möglichkeit, sich an den Feierlichkeiten zum Jubiläum zu beteiligen.

„Unser 50-jähriges Bestehen haben wir zum Anlass genommen, die einzelnen Bereiche der caritativen Arbeit in einer Jubiläumsbroschüre zusammenzufassen. Was sind unsere Leitgedanken, was motiviert uns? Dabei war es uns besonders wichtig, die Menschen und Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen, die sich unserem Verband anvertrauen, und nicht nur reine Daten zu dokumentieren“, so der Caritas-Vorstand.