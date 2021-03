Ehrenamtliches Engagement : Caritas: Kreativ im Lockdown

Ratingen Die Flüchtlingshilfe macht Angebote für Kinder und Erwachsene. Für die Kinder gibt es Basteltaschen, für die Erwachsenen mehr Online-Zugänge.

(RP) Aufgrund der Kontaktbeschränkungen können viele Angebote für Kinder in den Flüchtlingsunterkünften derzeit nicht stattfinden. Einige Ehrenamtliche der Caritas starteten also die Initiative, für die Kinder Basteltüten zusammenzustellen, die mit Material und leicht verständlichen Anleitungen ausgestattet sind. Die Basteltüten werden in den Unterkünften durch die Flüchtlingsberater an die Familien verteilt.