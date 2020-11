Ratingen: Caritas vermittelt Weihnachtsgrüße : Familien stellen Weihnachtsbräuche ihrer Heimat vor

In Griechenland ist es Tradition an Weihnachten Schiffe mit Lichtern zu schmücken. Foto: dpa/Tilemahos Efthimiadis

(RP) An jedem Adventswochenende publiziert die Caritas eine neue Videobotschaft auf ihrer Internetseite. Menschen aus Togo, Griechenland, Polen und Syrien stellen ihre Bräuche vor.

Mit dem Fachdienst für Integration und Migration der Caritas können Interessierte jetzt virtuell in ferne Länder reisen und deren Weihnachtsbräuche kennenlernen.

Christen unterschiedlicher Konfessionen aus Griechenland, Togo, Polen und Syrien erzählen, wie bei ihnen die Adventszeit und Weihnachten gefeiert wird. Sie alle leben inzwischen im Kreis Mettmann – in Velbert, Wülfrath, in Haan und Ratingen, erinnern sich aber gerade rund um die Festtage an ihre Heimat und lassen die heimischen Bräuche auch hier aufleben. Manche Bräuche sind sogar sehr vertraut.

Eine griechische Familie pflegt auch in Deutschland die griechischen Weihnachtstraditionen weiter. Gerade hat Stavroula, die seit 42 Jahren in Deutschland lebt, typisch griechisches Weihnachtsgebäck, Kourabiedes, gebacken und erzählt in einem Video, wie in Griechenland Weihnachten gefeiert wird.

„Bei uns in Togo wird Weihnachten ganz individuell gefeiert. In meiner Familie wird viel gesungen. Das Lied, welches ich im Video singe, hat eine große Bedeutung. Es drückt den Dank an Gott für das Jahr aus, aber es wird auch für die Kranken gebetet. Das ist gerade in dieser Zeit sehr wichtig“, erklärt die togolesische Sängerin Viky zu ihrem Beitrag.

Die aus der Heimatgemeinde in Polen mitgebrachte Weihnachtskrippe steht für eine weitere Familie im Mittelpunkt der Festtage und syrische Bürgerkriegsflüchtlinge berichten über den üppigen Weihnachtsschmuck, der in Syrien zur Tradition gehört.

„Ein herzlicher Dank gilt den vier beteiligten Familien, die in den Videos ein Stück ihrer ganz persönlichen Tradition mit uns teilen. Mit diesen etwas anderen Adventsgrüßen hoffen wir Freude und Verbundenheit in den Kreis Mettmann zu tragen“, unterstreichen Ursula Hacket und Susanne Schad-Curtis, Integrationsbeauftragte der Aktion Neue Nachbarn die Idee hinter der Aktion.