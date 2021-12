Kreis Mettmann : Aktionsbilanz: Caritas sorgt für 1100 Impfungen

Heiligenhaus/Ratingen In zwei Familienzentren liefen große Sonderaktionen. Eine Erkenntnis: Besonders im Heiligenhauser Stadtteil Nonnenbruch standen die Menschen Schlange.

Angeboten wurden jeweils zwei große offene Impfaktionen für alle im Familienzentrum Meygner Busch in Ratingen und im Familienzentrum Nonnenbruch in Heiligenhaus. Insgesamt wurden über 880 Menschen Erst-, Zweit- oder Booster- geimpft. Genutzt wurden diese Angebote nicht nur von Eltern der Kindergartenkinder, sondern ebenso von zahlreichen Menschen aus den jeweiligen Stadtteilen.

Ein weiterer wichtiger Baustein, um etwaige Impflücken zu schließen, ist seit Anfang November das Impfangebot in der Caritas-Wohnungslosenhilfe. Hier wurden an bislang sieben Impfterminen inzwischen über 100 Menschen erreicht – viele aus einem Personenkreis, der sich sonst nicht hätte impfen lassen. In einem passend eingerichteten Büro bietet der ehrenamtlich tätige Arzt Dr. Kurt Simon eine regelmäßige Sprechstunde an, bei der sich Klienten, Besucher*innen des Tagestreffs sowie Menschen ohne Krankenversicherung oder mit verpassten Impfterminen schnell und unbürokratisch impfen lassen konnten.

Die letzten großen Aktionen in der arbeitsmedizinischen Praxis am Goldberg, im Caritas-Altenstift in Mettmann Süd und im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Heiligenhaus waren vorwiegend zu Booster-Impfungen für Haupt- und Ehrenamtliche sowie für Familienangehörige gedacht. Das Feedback war durchweg positiv: Alle freuten sich, auf diesem Wege einfach und kurzfristig ihre Auffrischungsimpfung zu erhalten. Vor allem mit den Impfungen in den beiden Caritas-Altenheimen konnte in St. Josef eine 100%ige Durchimpfung und im Caritas-Altenstift eine 96%ige Durchimpfung aller Mitarbeitenden erreicht werden.