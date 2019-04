Kreis Mettmann : Caritas lädt zum Tag des Ehrenamtes ein

Kreis Mettmann (RP) Die Caritas im Kreis Mettmann lädt Engagierte zum Tag des Ehrenamtes am 18. Mai ein.Unter dem Motto „dem Nächsten begegnen“ bietet dieser Tag Informationen, neue Erfahrung und reichlich Zeit und Raum zum Austausch.

Am Vormittag bekommen die Teilnehmenden zwei Impulse zu aktuellen Themen. Wie können junge Menschen zum Ehrenamt motiviert werden? Und welche Rahmenbedingungen brauchen sie? Das sind Fragen, mit denen sich Friederike Sahling beschäftigen wird. Sie verantwortet beim Diözesan-Caritasverband in Köln den Bereich youngcaritas. Nachwuchsmangel ist immer wieder Thema in der ehrenamtlichen Arbeit. Sicherlich wird es hier neue Impulse und Denkanstöße geben. Als zweiten Referenten konnte der Verband Thomas Langmesser gewinnen. Über viele Jahre hat er in einem Heiligenhauser Stadtteil die Stadtteil-Sozialarbeit aufgebaut und dabei viele Menschen zum Mitmachen motivieren können. Nunmehr ist er Sozialdezernent in Heiligenhaus und weiß aus eigener Erfahrung viel über notwendige Rahmenbedingungen, die gelingendes Ehrenamt braucht.

Am Nachmittag stehen gleich fünf Workshops zur Auswahl. Jeder findet hier das passende Angebot, um nach eigenen Schwerpunkten in den Austausch zu kommen. Dabei können die Themen vom Vormittag weiter vertieft werden, oder man wagt sich einfach mal an was Neues heran. Wer auch mal an sich denken will, findet beim Workshop „damit Ehrenamt mir gut tut“, das passende Angebot.

Bei allen Workshops gibt es die Gelegenheit zum Besuch der Ehrenamtstour.NRW. Die Staatskanzlei wird vor Ort sein, um aus erster Hand, nämlich von den ehrenamtlich Aktiven, zu erfahren, welche Rahmenbedingungen für das Ehrenamt verbessert werden können. Welche Stellschrauben kann die Landesregierung drehen, damit gesellschaftliches Miteinander im Ehrenamt gelingt?