Zoom-Konferenz für den Kreis Mettmann : Caritasverband diskutiert über Flüchtlingshilfe

(RP) Die Caritas-Flüchtlingshilfe und die Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln veranstalten am Dioenstag, 30. März, zusammen mit dem Katholischen Bildungsforum ihren nächsten offenen Themenabend. Im Fokus steht das Thema „Pandemie und Flucht - Situation in NRW“. Das Leben gestaltet sich seit gut einem Jahr für alle anders. Es erfordert viel Kreativität und Verständnis für schützende Maßnahmen, um sicher und gut durch diese Zeit zu kommen. Wie sieht dabei die Situation derjenigen aus, die zu uns geflüchtet sind? In der Begleitung tauchen unter anderem Fragen nach der Umsetzung von Hygienevorschriften, Schnelltests und Impfungen in Sammelunterkünften, der Erreichbarkeit von Behörden, oder den erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt auf - um hier nur einige Aspekte des Themenkomplexes zu nennen. Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW wird die Situation Geflüchteter in NRW in Zeiten der Pandemie beleuchten und im anschließenden Gespräch auf die Fragen und Themen der Teilnehmenden eingehen. Der Abend richtet sich an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit und an Interessierte. Der Themenabend wird mit Mitteln des Förderprogramms „Komm an“ des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos.