Kreis Mettmann Caritas bietet Bildungsurlaub für pflegende Angehörige

Zum ersten Mal bietet die Caritas-Fachstelle Demenz vom 6. bis 10. November in der Begegnungsstätte Gerberstraße der Caritas den Bildungsurlaub „Demenz – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ an. Dieser richtet sich an Personen, die demnächst Beruf und Begleitung bzw. Pflege eines an Demenz erkrankten Angehörigen vereinbaren müssen oder schon damit begonnen haben.