Kreis Mettmann : Caritas-Aktion: Lichter bezeugen Zusammenhalt

Kreis Mettmann Unter dem Motto „Dem Zusammenhalt ein Licht“ spendiert der Caritasverband für den Kreis Mettmann Aktions-Fensterlichter. Die Adventszeit naht, und mit ihr die Zeit, in der wärmendes Licht Atmosphäre schafft.

(RP) Gleichzeitig verhindern die Auflagen zur Corona-Pandemie jedoch etwa Nikolaus-, und Advents- sowie Weihnachtsfeiern im gewohnten geselligen Rahmen. Daher hat die Caritas im Rahmen der Kampagne vielfalt. viel wert. im Fachdienst für Integration und Migration die verbandsweite Aktion „Dem Zusammenhalt ein Licht“ entwickelt. Sie soll einen kleinen Trost spenden, zugleich aber auch an die Menschen appellieren, um der Spaltungstendenzen unserer Gesellschaft mit einer kleinen Geste entgegenzuwirken. „Schon vor der Pandemie war zu beobachten, dass antidemokratische Kräfte und Verschwörungsideologen versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten. Dem wollen wir ein Zeichen entgegensetzen“, sagt der Vielfalt-Kampagnenbeauftragte Heiko Richartz. Fachdiensteiter Martin Sahler unterstreicht: „Während der Pandemie nehmen diese Spaltungsversuche zunehmend erschreckende Ausmaße an. Unsere Windlichter sollen all jene wärmen, die sich dem entgegenstellen, aber auch Menschen erreichen, die sich aufgrund der Corona-Bestimmungen einsam fühlen und ihre Lieben vermissen.“ Die warm gestaltete Lichthülle wirbt mit Worten wie „Zusammenhalt“, „Gemeinschaft“, „Zuversicht“, Miteinander“ und „Nächstenliebe“ dafür, in der Adventszeit und darüber hinaus mit diesem Licht eine kleine Geste der Solidarität ins Fenster zu stellen. Zu haben sind die Leuchten im Heiligenhauser Ludgerustreff und beim Caritas-Fachdienst in Ratingen am Maximilian-Kolbe-Platz und an der Grütstraße.