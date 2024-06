Bürger Union fragt nach Cannabis: Wie hält es die Stadt mit Kontrollen?

Am 1. April ist das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten. Für volljährige Personen bedeutet dies, dass sie nun mit 25 Gramm für den Eigenbedarf im öffentlichen Raum unterwegs sein dürfen. Dich nicht überall im öffentlichen Raum ist der Konsum erlaubt. Wie das in Ratingen geregelt ist und wie das kontrolliert wird, möchte nun die Bürger Union wissen und hat einen Prüfauftrag für den den nächsten Haupt- und Finanzausschuss sowie die Ratssitzung gestellt.