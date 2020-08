Anklage zieht Berufung zurück : Cannabis-Plantage im Kleiderschrank: Keine höhere Haftstrafe

Die Verhandlung wurde in Wuppertal geführt. Foto: dpa/Uli Deck

Der Heiligenhauser sitzt seit Januar 2017 in Haft. Er war zunächst wegen mehrere Raubüberfälle inhaftiert worden. Das Canabis-Verfahren wurde voneinander getrennt verhandelt.

HEILIGENHAUS/WUPPERTAL Klamotten, Schuhe oder die Playstation: Im Schrank eines Jugendzimmers würde man so einiges erwarten. Das allerdings jemand ein solches Möbelstück als Cannabis-Plantage nutzt, ist eher ungewöhnlich.

Wegen letzterem sitzt der Heiligenhauser seit Januar 2017 in Haft, die Drogen-Sache war erst im Mai vergangenen Jahres verhandelt worden. Beides zusammen war vom Amtsgericht zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten zusammengefasst worden.

Urteil in Duisburg

Urteil in Duisburg : Haft- und Bewährungsstrafen für Drogenhändler

Kind in Grevenbroich verdurstet

Kind in Grevenbroich verdurstet : Mutter zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Der Staatsanwaltschaft waren die zwei zusätzlichen Monate wegen der „Cannabis-Plantage“ nicht genug – dort hätte man den Angeklagten gerne für vier Jahre und vier Monate in Haft gesehen und war deshalb in die Berufung gegangen. Die wurde nun verhandelt und von der Anklage zurückgenommen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Vorsitzende Richter gleich darauf hingewiesen hatte, das es nicht Aufgabe einer Berufungskammer sei, derart geringfügige Änderungen eines angemessenen Urteils vorzunehmen.

Für den Angeklagten sollen sich nun Ende September die Türen der Haftanstalt in die Freiheit öffnen. Bereits im vergangenen Sommer hatte er auf seine Haftentlassung nach dem Verbüßen der Zweidrittel-Strafe gehofft und als daraus nichts wurde, hatte er in der JVA prompt wieder zum Joint gegriffen. Eine einwöchige Freiheitssperre und Fernsehverbot waren die Folge – der Angeklagte erklärte seinen Fehltritt mit dem Frust über den Verbleib in der Haftanstalt.