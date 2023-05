Heiligenhaus Campus-Experten im Einsatz gegen Computer-Hacker

Wie sich kleine und mittlere Unternehmen vor Cyber-Gefahren schützen können und welche Fördermittel sie in Anspruch nehmen können, erfahren Unternehmer aus der Region bei einer Infoveranstaltung, zu der das Regionalmanagement Düsseldorf – Kreis Mettmann und die Wirtschaftsförderung des Kreises am 14. Juni um 18 Uhr im Campus Velbert/Heiligenhaus, Kettwiger Straße 20, nach Heiligenhaus einladen. „Ich freue mich, dass wir dieses gerade für kleine und mittlere Unternehmen wesentliche Thema mit gebündelter IT-Kompetenz an unserem Campus platzieren können. Viele unserer Partnerunternehmen haben ihr Interesse bereits signalisiert und unsere IT-Studierenden profitieren vom Wissen aus der Praxis“, so Professor Simon Rüsche, Leiter der Arbeitsgruppe IT-Infrastrukturen am Campus in Heiligenhaus.