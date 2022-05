Hochschule in Heiligenhaus : Drei neue Studiengänge kommen an den Start

Das Hauptgebäude des Campus Heiligenhaus an der Kettwiger Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Bewerbungsphase für neue Studiengänge am Campus Velbert/Heiligenhaus beginnt. Informatik wird breiter aufgestellt: Mehr Wirtschaftsbezug und KI-Schwerpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) IT managen und Technik, die mitdenkt - so ließe sich kurz und knapp das neue Studienangebot am Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) beschreiben. Zum Wintersemester starten dort drei neue Studiengänge: Wirtschafts- und Industrieinformatik, Mechatronische Systeme und Angewandte Informatik. Studieninteressierte können sich vom 1. Juni an für einen Platz bewerben.

Ein Projekt mit erheblichem Vorlauf: Nach sechs Jahren wurde das Angebot überarbeitet und an die Bedürfnisse der Arbeitswelt angepasst. In der Wirtschafts- und Industrieinformatik will man Studierende für die Arbeitsaufgaben rund um das Thema Digitalisierung qualifizieren. Im Bereich Mechatronik kann jetzt der Schwerpunkt Künstliche Intelligenz (KI) gewählt werden. Auch hier gibt es großen Bedarf am Arbeitsmarkt. Unternehmen aus allen Branchen suchen KI-Experten, damit ihre Arbeit effizienter gestaltet werden kann.

INFO Daten einer Erfolgsgeschichte 2009 wurde der Campus als Außenstandort der Hochschule Bochum gegründet. Hintergrund war der Wunsch der Unternehmen nach Top-Nachwuchs in der Region. 2017 wurde der Neubau bezogen. Er bietet aktuell Raum für 13 Professoren, weitere Wissenschaftler und 350 Studierende.

„Unser Studienangebot wird alle sechs bis acht Jahre erneuert, weil sich ja auch die Arbeitswelt verändert und wir unsere Studierenden optimal darauf vorbereiten wollen“, erklärt Pro-Dekan Prof. Clemens Faller. „IT gewinnt in allen Arbeitsbereichen immer mehr an Bedeutung und deshalb stellen wir unsere Studiengänge hier breiter auf: Wir beschäftigen uns nicht mehr nur mit Informatik für technische Produkte, sondern öffnen uns ganz allgemein für IT-Fragen aus der Wirtschaft und anderen Wissenschaftsbereichen. Im technischen Bereich bietet der Fokus auf die Künstliche Intelligenz die Möglichkeit, fit für Technologieentwicklungen von morgen zu werden.“ Alle drei neuen Studiengänge vermitteln somit Kenntnisse und Fähigkeiten, die stark von der Industrie nachgefragt werden. Die Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studium sind vielfältig.

So geht es in der Wirtschafts- und Industrieinformatik darum, wie man Arbeitsabläufe in der Wirtschaft durch Informatik verbessern und vereinfachen kann. Man beschäftigt sich mit Digitalisierung und ihrem Einsatz in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Interdisziplinäres Denken, Teamarbeit und Projektmanagement werden groß geschrieben. Am CVH liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf Informatiklösungen für industriellen Anwendungen, z.B. in der Produktion. Dies wird zum Beispiel von Automobilherstellern nachgefragt, dem Maschinenbau oder Unternehmen aus der Ernährungsindustrie.

Die Angewandte Informatik hat das Ziel, Informatik für den Alltag nutzbar zu machen. Probleme – auch aus informatikfremden Gebieten - sollen mithilfe der Informatik behoben werden und Produkte verbessert werden. Der Fokus liegt am CVH auf den Themen Robotik, Künstliche Intelligenz, Automatisierungstechnik und Internet der Dinge. Nachgefragt wird dies in zahlreichen Branchen: Von der Softwareentwicklung über die Automobilindustrie bis hin zur Medizintechnik und Telekommunikationsunternehmen.

Der Studiengang Mechatronische Systeme verbindet drei Ingenieurwissenschaften miteinander: Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. Ziel ist es, intelligente Maschinen, Geräte oder Anwendungen zu entwickeln, die selbstständig Aufgaben ausführen können. Am CVH liegen die Schwerpunkte auf Künstlicher Intelligenz und Systemtechnik. Anstellungsmöglichkeiten finden sich beispielsweise in der Automobil- und Elektroindustrie oder im Maschinen- und Anlagebau.