Hochschule Heiligenhaus Velbert : Campus: Laufen für den Bürgerwald

HEILIGENHAUS Angehörige der Heiligenhauser Hochschule laden zum App-gestützten Spendenlauf ein. Mitmachen, ob als Läufer oder Sponsor, kann jeder. Der Erlös geht ans Umweltbildungszentrum.

Keinerlei Präsenzveranstaltungen bis zum 31. Januar am Campus Velbert/Heiligenhaus. Dafür stehen Distance-Learning und andere Ersatzangebote auf dem Plan, bevor am 6. Februar die Klausurphase beginnt.

Das wird vor allem in Pandemiezeiten noch einmal zu einer besonderen Herausforderung. Einen gemeinsamen Massenstart kann es so natürlich nicht geben. Der Startschuss erfolgt am Montag, 18. Januar. Bis Sonntag, 31. Januar, kann jeder Interessierte dann virtuell die Kilometer eines Laufes zählen, mit einer Running-App dokumentieren und bei Interesse am Online-Ranking der Hochschule teilnehmen.