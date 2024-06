Hochschule und externe Experten informieren in Heiligenhaus Campus warnt vor Gefahren aus dem Netz

Es war eine erheiternde Demonstration mit äußerst ernstem Hintergrund. Anhand von kurzen Audiomitschnitten hatte ein kundiger Mitarbeiter des Kooperationsunternehmens der Heiligenhauser THOLD-IT sogenannte Deep Fakes erstellt, in diesem Fall mittels Künstlicher Intelligenz produzierte gefälschte Tondokumente: Die Teilnehmer der Veranstaltung der städtischen Wirtschaftsförderer im Hotel „Neues Pastorat“ konnten also sehr klar die Stimme von Bürgermeister Michael Beck hören, der anbot, den Trainerposten eines in Süddeutschland beheimateten Bundesligavereins zu übernehmen.