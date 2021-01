Kostenpflichtiger Inhalt: Wie Hochschule Bochum und Schlüsselregion kooperieren : Campus plant neue Studiengänge

Tage der offenen Tür gibt es in Coronazeiten nicht. Für die Studenten entfielen bisher allerdings nicht alle Praxismodule. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Ein Stück Zukunftsmusik für die Nach-Corona-Zeit: Künstliche Intelligenz und Wirtschaftsinformatik – beide akademischen Zauberworte sollen am Campus Heiligenhaus mittelfristig noch stärker als bisher in Forschung und Lehre umgesetzt werden. Neue Studiengänge sind in der Akkreditierungsphase.