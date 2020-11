Ratingen : Kontrolle: Schüler missachten Abstandsregeln

Der Ordnungsdienst wurde mit neuen Fahrzeugen ausgestattet. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP/kle) Es war wohl nicht die letzte Kontrolle. Bei einem Schwerpunkteinsatz vor einer Schule am Donnerstagvormittag haben 20 Einsatzkräfte von Polizei und KOD (Kommunaler Ordnungsdienst) die Einhaltung der Coronaschutzverordnung kontrolliert und 32 Verstöße festgestellt. Die betroffenen Schüler müssen mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

„In den vergangenen Tagen gingen beim Ordnungsamt zunehmend Beschwerden über eine Schule in der Innenstadt ein. Die Schüler würden in den Pausen und nach Schulschluss in viel zu großen Gruppen auf dem Bürgersteig und sogar auf der Straße stehen, ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten. Zudem würden Fußgänger und Autofahrer stark durch die Schülergruppen behindert“, erklärt Ordnungsdezernent Harald Filip den Hintergrund der Aktion.

Die Schulleitung war im Vorfeld sowohl über die Beschwerden als auch über die geplante Kontrollmaßnahme informiert worden. Daraufhin hatte die Schule an die Schülerschaft appelliert, die Coronaregeln einzuhalten. Und man hatte vor der angekündigten Kontrolle von Polizei und KOD gewarnt.

Offensichtlich wurden die Hinweise aber nicht ernst genommen, denn die Überraschung bei den Schülern war groß, als die Ordnungskräfte auf die Personengruppen zugingen und diese auf die Einhaltung der Corona-Regeln hinwiesen.