Von Eckamp in die Innenstadt : Schweigender Buß- und Protestmarsch der Männer

Der Bußgang macht an den Stolpersteinen in der Innenstadt Station – dieser erinnert auf der Hauptstraße an Adele Jacobs. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs findet der Bußgang auch im Dekanat Ratingen statt. In diesem Jahr ist er angesichts des Krieges aktueller denn je.

Das Motto, unter dem sich der Bußgang der Männer bewegen wird, ist kein leichtes: „Dunkle Vergangenheit und Gegenwart sichtbar machen“ – gilt es doch grundsätzlich für Gedanken der Zeit und des Christentums. Und trifft es doch auch die Aktualität.

Am Samstag vor dem Passionssonntag, 2. April, findet in Ratingen wieder der traditionsreiche Buß- und Schweigegang der Männer statt, nachdem er im letzten Jahr wegen Corona ausgefallen war. Er setzt sich um 17.30 Uhr in St. Josef in Eckamp in Bewegung und zieht von dort in Richtung St. Peter und Paul.

Der Bußgang hat seinen Ursprung im Jahr 1931 in Köln. In der Zeitenwende zum Nationalsozialismus und während der Nazizeit bekannten sich Tausende katholischer Männer in Köln zu ihrem Glauben. Sie zogen schweigend und still betend aus allen Stadtteilen zur Gnadenkapelle nach Köln-Kalk. Nur ein schlichtes Holzkreuz wurde vorangetragen. Es war ein stiller Protest gegen die gesellschaftlichen Veränderungen. Während der Nazizeit breitete sich diese Art des stillen Protestes und des Glaubensbekenntnisses im ganzen Erzbistum aus. Besonders nach dem Krieg fand der Bußgang neue Bedeutung. Seit dieser Zeit findet er auch im Dekanat Ratingen statt.

Auch der diesjährige Schweige- und Bußgang ist aktueller denn je: „Dunkle Vergangenheit und Gegenwart sichtbar machen“. Unter dem Thema soll der Buß- und Schweigemarsch stattfinden und an die Gräueltaten der Nationalsozialisten und die heutigen Kriegsverbrechen in der Ukraine erinnern.

Dieter Kaspari, Mitinitiator des Marsches, erklärt: „Wir müssen wieder erleben, dass nationalistisches Gedankengut immer weiter um sich greift. Die Vergangenheit wird verharmlost und Gewalt gegen Andersdenkende begegnet einem täglich. In Europa wird der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen und das Land durch einen brutalen Krieg zerstört. Machtgier, Größenwahn, Skrupellosigkeit und Gewalt erinnern uns an unselige Zeiten“.

Und deshalb wollen die Männer, die an dem Marsch teilnehmen, als Christen „Farbe“ bekennen, Missstände benennen und Fürsprache halten für die Opfer der Willkür.