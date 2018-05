Ratingen: Busse statt Bahnen auf der Linie U 72

Ratingen Gleisarbeiten machen einen Pendelservice zwischen Hubertushain und Weststraße erforderlich.

Damit die Bahnen wieder bis "Ratingen Mitte" durchfahren können, müssen zuvor die Gleise im Bereich der aktuellen Endhaltestelle "Ratingen, Weststraße" zurückgebaut und die Fahrleitungen angeschlossen werden. Daher kann die Stadtbahnlinie U72 von Montag, 14. Mai, 4 Uhr, bis Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, nicht bis "Ratingen, Weststraße" fahren. Die Bahnen enden, von Düsseldorf kommend, bereits an der Haltestelle "Hubertushain" und fahren von hier aus wieder zurück in Richtung Düsseldorf.

Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen "Hubertushain" und "Ratingen, Weststraße" sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn.