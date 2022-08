Sperrung der Speestraße : Dorffest führt zu Sperrungen in Lintorf

Dorffest / Handwerkermarkt Lintorf Windspiele auf der Speestraße Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf In Lintorf wird von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. September, Dorffest gefeiert. Dafür werden Straßen gesperrt. Auch die Busse fahren Umleitungen.

() Wegen eines Dorffestes in Ratingen-Lintorf werden die Speestraße zwischen Lintorf, Rathaus und Am Löken und die Krummenweger Straße zwischen Lintorfer Markt und Ulenbroich von Freitag, 2. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 4. September, 21 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Buslinien SB 55, O 16, O 19, 751, 752, 754 und DL 1.

Die Busse der Linien SB 55, O 16, 752 und 754 fahren in Richtung Rehhecke ab der Haltestelle „Lintorf, Kirche“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ wird durch die Haltestelle „Lintorf, Kirche“ ersetzt.

In Richtung Lintorf, Kirche fahren die Busse ab der Haltestelle „Rehhecke“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Am Kreuz“ und „Am Löken“ werden an die Haltestelle „Am Kreuz“ der Buslinie 751 in Richtung Düsseldorf verlegt. Die Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ wird auf den Konrad-Adenauer-Platz vor die Einmündung des Lintorfer Marktes verlegt.

Die Linie O 19 fährt in Richtung Fliedner-Krankenhaus ab der Haltestelle „Lintorf, Kirche“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ entfällt, bitte stattdessen die Haltestelle „Am Löken“ nutzen. In Richtung Mörikestraße werden die Haltestellen „Am Löken“ und „Lintorf, Rathaus“ auf den Konrad-Adenauer-Platz vor die Einmündung des Lintorfer Marktes verlegt.

Die Linie 751 in Richtung Düsseldorf hält für die Dauer der Sperrung am „Schumannsdieken“. Die Haltestellen „Lintorf, Sportplatz“ und „Lintorf, Rathaus“ entfallen. In Richtung Ratingen Hösel S fahren die Busse ab der Haltestelle „Wieselweg“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Am Löken“ wird an die Haltestelle „Am Löken“ der Buslinie O 16 in Richtung Am Kessel verlegt. Die Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ wird auf den Konrad-Adenauer-Platz vor die Einmündung des Lintorfer Marktes verlegt.

Die Busse der DL 1 in Richtung Rehhecke halten nicht an der Haltestelle „Lintorf, Rathaus“. Bitte die Haltestelle „Am Löken“ nutzen. In Richtung Ratingen Ost fahren die Busse ab der Haltestelle „Lintorf, Sportplatz/Manege“ eine Umleitung.