Neujahrslauf : Busse fahren Umleitungen

Wegen des Neujahrslaufs werden Haltestellen verlegt.

Buslinie O15 Die Busse fahren zwischen den Haltestellen „Evangelisches Krankenhaus“ und „Ratingen Mitte“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder müssen entfallen: In Richtung Ratingen Mitte: Die Haltestelle „Hauser Ring“ wird an eine Ersatzhaltestelle auf dem Hauser Ring in Höhe der Hausnummer 10 verlegt. Die Haltestellen „St.-Marien-Krankenhaus“, „Friedhofstraße“ und „Grabenstraße“ entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Ratingen Mitte“ und die Ersatzhaltestelle „Hauser Ring“ nutzen.

Buslinien 753 und 773 Die Busse fahren nur in Richtung Ratingen Mitte ab der Haltestelle „Blauer See“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt: die Haltestellen „Hauser Ring“ und „Oberstraße“ an eine Ersatzhaltestelle auf der Mülheimer Straße in Höhe der Hausnummer 53, die Haltestelle „Freiligrathring“ der Linie 753 auf den Freiligrathring in Höhe der Hausnummer 13 und der Linie 773 an die Haltestelle „Freiligrathring, Steig 1“.