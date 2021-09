Ratingen : Busse ersetzen S 6 nach Schäden in einem Tunnel

Ratingen Bahnpendler müssen in den kommenden Tagen mehr Zeit einplanen. Nachdem Schäden in einem Tunnel entdeckt wurden, fährt die S-Bahn-Linie 6 zwischen Düsseldorf und Essen derzeit nicht.

() Bereits seit Freitag, 17. September, fährt die S-Bahnlinie 6 nicht zwischen Düsseldorf und Essen. „Am Freitag wurden in einem Tunnel zwischen Hösel und Essen-Kettwig Schäden festgestellt“, so ein Sprecher der Bahn. Der Bahnbetrieb wurde sofort eingestellt. Die Deutsche Bahn wartet nun auf ein Expertenteam, das die Schäden erneut in Augenschein nehmen wird. Dieses entscheidet dann, ob die Strecke wieder freigegeben wird oder nicht. „Ob eine Schnellreparatur ausreicht, können wir zurzeit noch nicht absehen“, so der Bahnsprecher. Ob die Schäden bei einer Routineprüfung entdeckt oder von Lokführern gemeldet wurden, steht derzeit nicht fest.