Wie wird man eine Marke? Businessfrauen laden zum Vortrag ein

Ratingen · Die Businessfrauen Ratingen laden am Mittwoch, 11. Januar, ab 19 Uhr zu einem Vortrag „Personal Branding – so werden Sie zur eigenen Marke“ ins Restaurant Cedrics an der Brachter Straße 85 ein.

10.01.2023, 14:06 Uhr

Maren Lorth ist begeisterte Netzwerkerin. Foto: Businessfrauen Ratingen