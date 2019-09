Ratingen : Burg-Konzerte sind schnell ausverkauft

In dieser Ecke der Wasserburg holen sich Gäste ihre Konzertkarten ab. Dr. Christa Lambart, die Vorsitzende der Stiftung Wasserburg Haus zum Haus, hat das neue Programm mit Alex Otto zusammengestellt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Kulturstiftung Wasserburg Haus zum Haus bietet für die Saison 2019/2020 viele Höhepunkte.

Sie könnte voller Stolz hinausposaunen, wer bereits in der alten, zum Konzertsaal umgebauten Scheune begeisterte – ein Nikolai Tokarev zum Beispiel oder ein Martin Stadtfeld, zwei Ausnahmepianisten, die normalerweise auf großen Bühnen spielen. In Ratingen ist dies anders, der Rahmen ist eher intim. 180 Plätze beherbergt der Saal, das Stammpublikum freut sich auf die Abende, die nicht nur allerfeinste Musik bieten, sondern auch gute Gespräche, gutes Essen und Trinken im angrenzenden Bistro „Chez Bruno“. Also ein Komplett-Paket für die Sinne.