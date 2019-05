Heiligenhaus : Bundeswehr spielt für die Kasse der Jugendfeuerwehren

Big Band des Immanuel-Kants-Gymnasiums macht mit beim Benefizkonzert Ende Juni. Karten gibt es ab sofort.

(RP) Der Lionsclub Velbert Heiligenhaus, richtet zusammen mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und der Big Band des Immanuel-Kant-Gymnasiums am 28. Juni um 18 Uhr, ein Konzert aus. Es wird ein Feuerwerk der guten Musik, verrät Michael Balka, Clubmaster des Lionsclubs. Es ist einfach für jeden was dabei, gespielt wird von Funk über Pop, Rock’n’roll, Blues, Jazz, Swing und Schlagern alles, was das Herz begehrt. Und zum Schluss, da ist sich Balka sicher, gibt es wieder Standing Ovations.

Hinter der Organisation des Abends und dem Konzert an sich stecken unglaublich viel Zeit und Ehrenamt. Britta Berschick, Schulleiterin des IKG berichtet von vielen zusätzlichen Stunden, an denen ihre Schüler neben dem Unterricht proben. „Es macht Freude, den Fortschritt zu sehen“, sagt sie. Michael Balka, Clubmaster des Lions Clubs, freut sich einmal mehr das Motto des Lions Clubs „We serve“ zu leben. „Die großartige Musik in der Kant-Aula zu erleben und damit auch noch Gutes zu bewirken, ist einfach erfüllend“, resümiert Balka. Denn dieses Jahr geht wieder der gesamte Reinerlös des Konzerts an die beiden Jugendfeuerwehren in Velbert und in Heiligenhaus. In den letzten Jahren waren es schon mal 6000 Euro, die an die Jugendfeuerwehren übergeben werden konnten.