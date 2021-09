Bundestagswahl in Heiligenhaus : SPD und CDU zwischen Hoffen und Bangen

Info

Briefwahl Die Zahl der Briefwähler lag in Heiligenhaus mit fast 40 Prozent so hoch wie nie. Rund 8000 Bürger stimmten per Briefwahl ab.

Wahllokal Die Wahllokale in Heiligenhaus meldeten rege Beteiligung. Nach Auszählung aller Wahlbezirke lag die Wahlbeteiligung bei 76,42 Prozent. In einigen Wahllokalen mussten sogar Wahlzettel nachgeliefert werden. Rund 200 Wahlhelfer waren am gestrigen Sonntag im Einsatz.