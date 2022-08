Diskussionsrunde in Ratingen : Griese diskutiert mit Gewinnerin der Paralympics

Diskussionsrunde in Ratingen

Die blinde deutsche Langläuferin Verena Bentele ist zu Gast in Ratingen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ratingen Unter dem Motto „Griese trifft... „ tourt die Ratinger SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese in den Sommermonaten durch den Kreis Mettmann. Diesmal hat sie eine Sportlerin eingeladen.

() Auf ihrer Sommertour durch den Kreis Mettmann trifft die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese am Dienstag, 30. August, um 18 Uhr die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Bentele ist mit zwölf Goldmedaillen die bis heute erfolgreichste Winter-Paralympics-Teilnehmerin der Welt. Nach ihrer sportlichen Karriere war sie einige Jahre Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Heute steht sie an der Spitze des VdK, dem mit 2,1 Millionen Mitgliedern größten Sozialverband in Deutschland.