Auf Heimattour : Peter Beyer auf Sommertour im Wahlkreis

Ratingen/ Heiligenhaus Der CDU-Bundestagsabgeordnete besucht in den kommenden Wochen Bürger, Vereine und Betriebe in seinem Wahlkreis. Er bringt Zeit für Gespräche mit.

() Der Bundestag macht bis Ende August Sitzungs-Sommerpause – im Wahlkreis geht die Arbeit weiter. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer nutzt diese Zeit, um in der Heimat den Kontakt zu intensivieren. „Mal ohne Zeitdruck sich auszutauschen, das ist der Sinn und Zweck meiner Sommertour“, so der Politiker. Den Auftakt macht das Ratinger Schützenfest, wo er an allen Tagen gemeinsam mit den Schützen- und Reitern das Sommerbrauchtum pflegen wird. Am 10. August starten seine themenbezogenen Termine: Er trifft unter anderem Vertreter der russisch-orthodoxen Gemeinde, die sich in Ratingen stark für Flüchtlinge aus der Ukraine machen. „Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für die russischstämmige Community in Deutschland – und führt zudem zu Konflikten im Miteinander zwischen russischsprachigen Menschen, die hier leben“, weiß Beyer. Am selben Tag geht es beim TV Ratingen um die Stärkung des Ehrenamtes – insbesondere nach der Pandemie. Auch ein Besuch beim SKF Ratingen steht auf seiner Agenda.