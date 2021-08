Ratingen : Markt: Bürger diskutieren über Schottergärten

Ratingen Die Ratinger Ortsgruppe des Bund (Bund für Umwelt- und Naturschutz) steht an diesem Samstag, 14. August, mit ihrem Stand auf dem Marktplatz/ Ecke Bechemer Straße und lädt die Bürger ein, mit ihnen über Schottergärten zu diskutieren.

() Vor einigen Jahren in Mode gekommen, bestimmen sie mehr und mehr das Stadtbild auch in Ratingen: „Schottergärten sind keineswegs pflegeleicht, das werden die Grundstücksbesitzer nach einigen Jahren schon gemerkt haben“, meint der Vorsitzende der Ortsgruppe, Andreas Lammert. „Andererseits kann das Regenwasser so wie bei den jüngsten Starkregenereignissen nicht versickern, sie tragen dazu bei, dass sich die Stadt aufheizt in den Hitzesommern, und sie sind ökologisch absolut wertlos.“