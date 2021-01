Ratingen/Heiligenhaus : Naturschützer informieren im Bürgerfunk

Ratingen Umwelt- und Naturschutzverbände haben eine Stellungnahme erarbeitet, die die Planungen zur Abwasserreinigung an der A 44 unter die Lupe nimmt. Dieses und andere Themen behandeln sie im Bürgerfunk.

Im Zuge des Weiterbaus der Autobahn 44 müssen im zukünftigen Autobahnkreuz Ratingen-Ost A 44/ A 3 die verschmutzten Autobahnabwässer besonders sorgfältig gesammelt und gereinigt werden. Denn in diesem Bereich wird Trinkwasser gewonnen, so die Kreisgruppe Mettmann des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Vor kurzem ist die insgesamt vierte Planung dazu ausgelegt worden. Mit diesem Thema befasst sich das Umweltmagazin BUNDnessel Montag, 11. Januar, um 20.04 Uhr im Bürgerfunk von Radio Neandertal (UKW 97.6). In der Sendung geht es außerdem um die Suche nach geeig­ne­ten Nistplätzen für Steinkäuze, die energetische Sanierung im Kreis, die Reduzierung von Ticket­preisen bei Bus und Bahn und die Gefährdung des Weltnaturerbes. Weitere Kurznach­richten beschäftigen sich mit verschärften Anforderungen an die Reduzierung des CO 2 -Aus­stoßes, mit der Förderung des Fußgängerverkehrs, mit hohen Schäden durch Treibhausgase und mit der regionalen Wirtschaftsförderung durch erneuerbare Energien. Der Verbraucher­tipp dreht sich um Fragezeichen bei Bekleidung aus Wolle.