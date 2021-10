Feuerwehr Heiligenhaus im Einsatz : Bürocontainer im Innovationspark brennt

In einer Containeranlage im Innovationspark war ein Feuer ausgebrochen. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Bei dem Feuer am Freitagsmittag wurde niemand verletzt. Die Bauarbeiter wiesen an der Einsatzstelle die Feuerwehrleute ein. Zeitgleich folgte ein weiterer Einsatz.

(RP) Am Freitagmittag rückte die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem Brand eines Bürocontainers aus. Mehrere hundert Meter Schlauchmaterial verlegten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Ein Paralleleinsatz sowie weitere Einsätze am Freitagvormittag forderten die Einsatzkräfte.

Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Heiligenhaus um 12.47 Uhr auf die Baustelle des Innovationsparks an der Bertha-Benz-Allee. Bauarbeiter meldeten einen Containerbrand. Am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich um einen Komplex aus mehreren Containern handelte. Dieser Komplex beinhaltete Büros, eine Küche, Aufenthaltsräume und Sanitärräume.

Mehrere hundert Meter Schlauchmaterial verlegten die Einsatzkräfte für die Wasserversorgung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und lüfteten die Räume mit einem Hochdrucklüfter. „Niemand wurde verletzt, dass ist das Wichtigste. Die Bauarbeiter haben uns eingewiesen, so dass wir die Einsatzstelle auf der Baustelle schnell finden konnten", berichtet Einsatzleiter Andreas Braig.

Feuerwehr rettet 15 Menschen bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Bochum

Brandursache noch unklar : Feuerwehr rettet 15 Menschen bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Bochum

Bilanz 2020 in Düsseldorf

Bilanz 2020 in Düsseldorf : 10.000 Feuerwehr-Einsätze weniger durch Corona

Flexibilität bewiesen die Feuerwehrleute während des Einsatzes im Innovationspark. „Wir erhielten die Meldung über einen großen Ast, der abzustürzen droht. Daraufhin teilten wir die Einsatzkräfte auf", so Braig. Ein Löschfahrzeug und die Drehleiter der Feuerwehr fuhren zur Kettwiger Straße, auf Höhe der Straße Am Zimmeshaus, um den Ast zu entfernen.

Insgesamt rückte die Feuerwehr Heiligenhaus bis zum Nachmittag bereits zum vierten Mal aus. Die Einsatzkräfte rückten zuvor am Morgen zu einer Brandmeldeanlage im Nahversorgungszentrum Selbeck an der Höseler Straße und einem Wasserschaden am Werkerhofplatz aus.