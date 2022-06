Leben in Tiefenbroich : Reges Interesse an Tiefenbroichs Zukunft

Rund 150 Tiefenbroicher diskutierten am Mittwochabend über die Zukunft ihres Stadtteils. Foto: Andrea Bindmann

Tiefenbroich Das Angebot an Handel und Gastronomie in Tiefenbroich hat sich im Laufe der Jahre deutlich reduziert. Jetzt werden kreative Konzepte gesucht, die wieder Leben in den Stadtteil bringen sollen.