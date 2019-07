Ratingen : Bürgerverein freut sich auf Gäste

Homberg In Homberg wird rund um den Treff an der Herrnhuter Straße gefeiert.

(RP) In diesem Jahr veranstaltet der Bürgerverein Ratingen-Homberg sein 9. Sommerfest im und um den Homberger Treff. Das Fest findet statt am Samstag, 27. Juli, in der Zeit von 15 bis 22 Uhr in Homberg, Herrnhuter Straße 4. Die in den vergangenen Jahren vom Bürgerverein veranstalteten Sommerfeste wurden stets gut angenommen, was sich nicht nur durch eine hohe Besucherzahl, sondern auch durch vielfältige positive Rückmeldungen ausdrückte.