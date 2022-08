Homberger Bürgerverein : Großer Besucherandrang beim Jubiläumsfest

Der Homberger Bürgerverein feierte – wenn auch mit coronabedingter Verspätung – am Wochenende sein Zehnjähriges. Viele Homberger feierten mit.

Homberg (RP) Bei bestem Sommerwetter konnte das Jubiläums-Sommerfest des Bürgerverein Ratingen-Homberg am Samstag vom Vorsitzenden des Bürgervereins, Klaus Hellwig, eröffnet werden. Zum zehnten Mal lud der Bürgerverein die Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins sowie alle Homberger und Ratinger Bürger auf die Herrnhuter Straße ein. Das Jubiläum konnte leider erst mit zweijähriger Verspätung begangen werden, da während der vergangenen Corona-Phasen eine solche Veranstaltung in diesem Rahmen nicht möglich gewesen wäre.

Nicht zuletzt versetzte der in Ratingen bekannte DJ Gerd Dörner die Besucher durch seine professionelle Gestaltung des musikalischen Rahmens in eine frohgelaunte Sommer-Party-Stimmung. In den frühen Abendstunden konnte dann noch zu den Klängen von Boogieman Vito am Piano und Unterstützung durch den Saxophonisten Oleg Schmidt geswingt, getanzt oder geklatscht werden. In den späteren Abendstunden ließ es sich Überraschungsgast Heinz Hülshoff nicht nehmen, einen bunten Reigen seiner Lieder zum Besten zu geben. Unterstützt wurde er bei seinem Auftritt durch den Backgroundsänger Klaus Hellwig, dem Vorsitzenden des Bürgervereins. Ein unschlagbares Duo.