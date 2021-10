Ratingen : Stadt verlegt Bürgersteig

Lintorf Wiederholt sprach der Bezirksausschuss Lintof/ Breitscheid sich dafür aus, die Häuserzeile Tiefenbroicher Straße 4-10 mit einem Gehsteig anzubinden. Lange haben sie gewartet, bis jetzt.

Nach den in den letzten Jahren sehr oft im Bezirksausschuss Lintorf/ Breitscheid gestellten fraktionsübergreifenden Anfragen bezüglich der Verlängerung oder Anbindung eines zu errichtenden Bürgersteiges an die Häuserzeile Tiefenbroicher Straße 4-10, wurde stets seitens der Verwaltung betont, dass ein Anschluss an den neu erstellten Bürgersteig hergestellt werde. Das hat lange auf sich warten lassen.

Am Morgen des 4. Oktober schlossen nun zwei Mitarbeiter des Tiefbauamtes das Grundstück an der Tiefenbroicher Straße an den öffentlichen Bürgersteig an und stellten die Barrierefreiheit her.