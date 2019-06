Verkehr : Warten bis zum nächsten Unfall

An der Auermühle wurde an Pfingsten wieder verbotenerweise auf dem Bahnübergang geparkt. Foto: RP/Joachim Preuß

Ratingen Ost Bürgermonitor: An der Auermühle wurde Pfingsten wieder wild geparkt. Teurer ÖPNV bei Einzelfahrten.

Mit Sommer, Sonne und Ausflugslaune kommt das Chaos. Zumindest für die Anwohner entlang der Zufahrten zur Auermühle. Auch Pfingsten bot sich wieder das an schönen Tagen fast alltägliche Bild: Schon die Abfahrt ins Angertal war zugeparkt, selbst hinter den Andreaskreuzen standen Autos direkt an der Bahn. Erst neulich hatte David Uhr, Chef des Ratinger Eisenbahndienstleisters Railflex, ein Bild eines Lokomotivführers gepostet: Da hatten nur wenige Zentimeter gefehlt. Im Rahmen des Bürgermonitors machten Leser wieder auf die Zustände aufmerksam.

Bereits vor etwa zwei Jahren hatte es an dieser Stelle, wo es zum Ausflugslokal „Liebevoll“ und zu den Wanderwegen geht, einen schweren Unfall gegeben. Eine Autofahrerin aus Belgien tastete sich über den Übergang und wurde von einem Railflex-Zug erwischt. Uhr: „Die gesamte Front war weg, aber es gab keine Verletzten.“ Mitten in der grünen Idylle vermutet trotz der eindeutigen Schilder manch ein „Zugereister“ offenbar nicht, dass die Strecke befahren wird: Ein Mercedes-SLK-Fahrer stellte vor Jahren sein Auto mittten auf dem unbeschrankten Bahnübergang ab und stieg aus – obwohl ihn Passanten darauf aufmerksam machten, dass die Strecke regelmäßig befahren wird. Die Kalkbahn erwischte das Cabrio, es wurde niemand verletzt.

RP-Leser Norbert Böttcher vermisst in Rheinbahn-Bussen außen angebrachte Fahrradhalterungen. In den Bussen ist zwar die Mitnahme von Rädern (gegen ein Zusatzticket) erlaubt – aber nur, wenn Platz ist. Was besonders in den Stoßzeiten eher selten vorkommt. Annika Bödefeld von der Rheinbahn-Pressestelle kennt solche Träger zum Beispiel aus Touristenregionen in Bayern. Doch im Linienverkehr würde die Montage der Räder zu sehr aufhalten.