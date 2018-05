Heiligenhaus: Bürgermeister verdient 5850,70 Euro nebenher

Heiligenhaus Die Liste ist gesetzlich vorgeschrieben - und im Fall von Bürgermeister Michael Beck höchst übersichtlich: Der Hauptverwaltungsbeamte muss dem Rat regelmäßig öffentlich berichten, welche Nebentätigkeiten er ausübt und wo er wie viel Geld nebenher verdient.

Becks Aufstellung für 2017 umfasst exakt 36 Positionen. Die Mehrzahl von ihnen - 27 - haben eine auffallende Gemeinsamkeit: Es handelt sich um Nebentätigkeiten, an denen Beck jeweils 0,00 Euro verdient.

Das gilt unter anderem für Mitgliedschaften im Roten Kreuz ebenso wie für die Position des Vorstandsmitglieds im Verein Schlüsselregion. Nicht wirklich lukrativ zu nennen ist außerdem die Vorstandstätigkeit im Bergisch-Rheinischen Wassererband - 15 Euro. 25 Euro erhielt Beck in 2017 als Aufsichtsratsmitglied der Neander Energie GmbH. Als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf erhielt der Bürgermeister 154 Euro. Die Stadtwerke Heiligenhaus zahlten ihrem Aufsichtsratschef Beck 400 Euro, für die Geschäftsführerschaft im gleichen Haus gab es 3950 Euro. Das ist zugleich der mit Abstand höchste Betrag in der Liste. Hinzu kamen außerdem 742,50 Euro für die Arbeit als beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf.