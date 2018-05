Ratingen : Bürgermeister Pesch führt Gruppe beim Stadtradeln an

Ratingen Die größte internationale Radkampagne "Stadtradeln" startet am Samstag, 19. Mai, auch in Ratingen. Treffpunkt für die Auftakttour ist um 14.30 Uhr im Anschluss an das Bürgerfest am Düsseldorfer Platz die Passage zwischen der Düsseldorfer Straße und Minoritenstraße. Auch die Stadtverwaltung Ratingen ist in diesem Jahr wieder dabei, wobei die Kommunalen Dienste (Amt 70) mit einem eigenen großen Team am Start sind. Klimaschutzmanagerin Elena Plank gründet das Team "70 - ORANGE fährt RAD" und hat als Teamkapitänin mächtig die Werbetrommeln gerührt. Die ersten Mitglieder haben sich bereits angemeldet, allen voran Bürgermeister Klaus Pesch Dezernent Martin Gentzsch, Amtsleiter Frank Licht und der Fahrradbeauftragte Martin Willke.

Plank hofft noch auf weitere Anmeldungen und eine rege Beteiligung, denn "Fahrradfahren ist aktiver Klimaschutz im Alltag". Aufgerufen sind alle, die in Ratingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen. Infos dazu unter "http://www.stadtradeln.de/ratingen" .

(RP)